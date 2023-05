Borja Sémper: "Sánchez ha hecho saltar por los aires un consenso social y político con Bildu"

Borja Sémper, portavoz del Comité de Campaña del PP, apunta que una cosa es que Bildu participe en las instituciones y otra "que les tratemos igual que al resto de las instituciones políticas". El del PP ha analizado la maniobra de la formación vasca de introducir a 44 etarras en sus listas y cree que uno de los problemas es que "no hay ética y esta legislatura está manoseada por Sánchez".

"Debemos de convivir todos en un futuro pero es difícil si hay una formación que mete a 40 terroristas en sus listas. Bildu no es homologable al resto de formaciones porque no quieren venir a la democracia y siguen contando con terroristas no arrepentidos", apunta Sémper. "Éticamente es inaceptable que Sánchez cuente con ellos para gobernar España", añade.

Sémper señala que Sánchez se arroga en exclusiva la victoria sobre la banda terrorista ETA cuando cree que a la ETA de las pistolas "la derrotamos entre todos". "Fue una gran victoria del Estado de derecho, de la sociedad española y especialmente la vasca que se levantó contra ETA".

"Me duele que Sánchez diga que el PP hizo todo lo que pudo para que ETA no acabara"

"Me dolió que dijera que el PP hizo todo lo que pudiera para que ETA no acabara", afirma Sémper. Cree que hace falta un cambio de rumbo en España y para eso es fundamental que cambie el Gobierno. "El PP es peor que Bildu si escuchas a Sánchez", destaca.

Cree que el debate de estos días genera "barro y confusión" y en ese caldo de cultivo siempre ganan los extremistas. ¿Queremos que un partido como Bildu sea determinante en la gobernabilidad del país?, se pregunta.

Apunta que Sánchez ha hecho saltar por los aires un consenso social y político por el cual "nos exigíamos uno a otros un mínimo moral para se equiparables en todas las formaciones políticas". "Tenemos a un presidente del Gobierno que es mucho más duro con el PP que con Bildu, al que trata con paños calientes", destaca.