Así es el plan importado de Islandia que usan los bomberos para contener la lava: "El volcán es como Atila"

Jesús Madero forma parte del cuerpo de bomberos que lucha contrarreloj contra la colada de lava del volcán de La Palma (Canarias). Los bomberos intentan salvar lo que queda del barrio de Todoque desarrollando una técnica que han usado en el volcán Etna (Italia) y en otros episodios volcánicos de Islandia. Se trata de la construcción de una zanja y una serie de diques que intentan reconducir la colada.

"Este gigante va lento pero con paso inexorable, es cómo Atila", señala este bombero. Actualmente, pese a que la colada de lava es más viscosa, el principal problema es que la altura de la primera ola de la colada tiene 20 metros por lo que es muy complicado llevar a cabo esta estrategia.

Los bomberos están tratando de evitar posibles explosiones y daños añadidos. Tratan la riada de lava como si fuera agua. "El agua fluye y si yo le pongo una pared le va a costar más pasar", señala. Hasta dentro de unas horas no podrán comprobar si este método ha funcionado. Reconoce que hacía 50 años que no se vivía la erupción de un volcán en la isla y no hay un plan desarrollado para combatir los daños.

Las canalizaciones de agua presentan otro gran problema al ser arrollados por la colada. Señala que en el parque de Bomberos tienen un mecanismo para recargar el camión y a día de hoy funciona con normalidad.

