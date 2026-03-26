Beatriz de Vicente estalla por el 'caso Noelia': "No lancéis el mensaje de que cualquier enfermo mental tiene acceso a la eutanasia porque no es verdad"

Noelia Castillorecibirá hoy la eutanasia tras un largo proceso judicial. Tras cuatro años, la joven parapléjica de 25 años va a recibir la eutanasia alrededor de las 18:00 horas de la tarde. Este proceso se ha prolongado durante dos años, y a pesar de los esfuerzos de su padre por frenarlo, se fijó la fecha.

Su entorno familiar no ha compartido su decisión desde el principio. En un primer momento, sus padres se opusieron firmemente e intentaron detener el procedimiento por distintas vías. Con el tiempo, su madre optó por respetar su elección y estar a su lado en este tramo final, mientras que su padre ha mantenido su oposición hasta ahora. pue

En su momento, la joven confesó que no quería que nadie la acompañase en el momento en el que "cerrase los ojos". Tampoco su padre, que según ella, le ha dicho que para él "ya está muerta" y "no entiende por qué la quiere viva si no le hace caso".

Desde el momento en el que se publicó la entrevista con 'Y Ahora Sonsoles', su caso ha sido objeto de debate y ha vuelto a reavivar la polémica de la eutanasia en nuestro país.

"La respuesta que estamos dando a una persona cuya vida es un tormento es el suicidio"

Tal y como ha argumentado uno de los colaboradores de Más Espejo, José Peláez, ha detallado que "la respuesta que estamos dando a una persona cuya vida es un tormento es el suicidio". Asimismo, los abogados del padre consideran que "la familia no ha fallado a Noelia, pero sí lo ha hecho el Estado".

Tras estas declaraciones, la abogada Beatriz de Vicente ha estallado asegurando que "le encantaría defender a Noelia y su derecho a morir". Además, considera que como sociedad "tenemos una postura muy cómoda" desde la "tranquilidad", pero alerta de que cuando alguien "está en una situación crónica incurable de sufrimiento crónico, la vida es un sufrimiento".

Asimismo, ha pedido al resto de colaboradores que no lancen "el mensaje de que cualquier enfermo mental tiene acceso a la eutanasia" porque es "erróneo y falaz".

Ante esta situación, Susana Díaz ha detallado que ella no ha dicho eso y solo ha confirmado que se "abre un sendero".

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