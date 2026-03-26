Begoña Villacís, horas antes de que Noelia reciba la eutanasia: "Siempre he estado a favor de la eutanasia, pero quiero que viva"

Noelia, una joven catalana de 25 años, está a punto de recibir la eutanasia. Tras conseguir el aval de la justicia europea, será hoy mismo cuando, tras dos años de lucha, cumpla su objetivo: dejar de sufrir.

En una entrevista exclusiva con Bea Osa, Noelia ha explicado todo lo que ha experimentado durante estos dos años, los motivos que le han llevado a querer quitarse la vida y cómo ha reaccionado su familia. Un testimonio estremecedor en el que cuenta sus últimas voluntades.

Horas antes de que Noelia reciba la eutanasia, son muchas las personas que le han pedido que reconsidere su decisión. Su madre, Yolanda, aprovechó el último día de su hija para leerle todos los mensajes de ayuda que estaban recibiendo, "por si acaso tú quieres", le decía.

Begoña Villacís también se ha mostrado contrariada ante este caso. "Siempre he defendido la eutanasia políticamente, pero a mí este caso me ha cambiado mucho", afirma Villacís, "yo quiero que viva".

La exvicealcaldesa de Madrid ha confesado que este caso le ha cambiado por dentro. "Sería un acto de valentía luchar por la vida", asegura. Sin embargo, apenas quedan horas para que la lucha de Noelia termine.