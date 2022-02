Así es el tratamiento del CoolSculpting que le ha desfigurado el cuerpo a la modelo Linda Evangelista

La modelo internacional Linda Evangelista se sometió a un tratamiento estético para verse mejor. El objetivo era congelar la grasa sobrante de su cuerpo pero al poco tiempo de la intervención comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien: empezaron a aparecer bultos en su cuerpo deformándolo.

"Me encantaba subirme a la pasarela y ahora me da miedo encontrarme con alguien que me conozca por la calle", lamentaba la modelo en una publicación. Los bultos son protuberancias duras y al caminar con un vestido le llega a sangrar la otra pierna del roce, tal y como revela.

Elena Soria, doctora especialista en cirugía estética, habla para Espejo Público de la técnica a la que se sometió la modelo: el CoolSculpting. Señala que es un procedimiento no invasivo que destruye la grasa que está debajo de la piel mediante la aplicación de frío de forma controlada. No es ninguna cirugía y no se puede hacer de forma invasiva. Señala la doctora además que para llevarla a cabo no hay necesidad de entrar en el quirófano.

Ella misma cuenta que ha realizado esta técnica a muchos pacientes e incluso se la ha aplicado a ella misma "con un resultado satisfactorio". "Se necesita una sala habilitada con determinada aparatología y durante todo el procedimiento es muy importante que el paciente siempre esté en contacto con su doctor".

