Así ha quedado A Caridade, un pueblo de Ourense arrasado por el fuego. Hablamos con una vecina que lo ha perdido todo

Galicia ha sido una de las comunidades más arrasadas por el fuego. En concreto Ourense ha sido la más perjudicada. Su zona rural ha sido pasto de las llamas incluso pueblos enteros han quedado reducidos a cenizas. Miles han sido las hectáreas de montes y aldeas que han sufrido las consecuencias de las llamas. Es el caso A Caridade donde se han abrasado 22 viviendas, coches, granjas e incluso animales.

Lo han perdido todo

Mónica es una vecina de A Caridade que ha visto como las viviendas de toda su familia y el trabajo de años quedaba totalmente absorbido por las llamas. Mónica se emociona contando la historia de su vida. Su bisabuelo tenía 7 hermanos y dedicaron su vida a trabajar el pueblo.

En A Caridade el principal sustento económico son las granjas, los castaños y la miel, sustento que también ha sido víctima del fuego. "Ahora no hay nada", lamenta Mónica en Espejo Público. Todos los habitantes del pueblo vivían de ello, "no hubo sosiego ni gente que nos viniera a ayudar". La granja del pueblo se quemo por completo y ni siquiera pudieron salvarse los animales que había dentro que se quemaron con ella.

El pueblo sigue sin descansar. Porque esta misma noche se reactivó uno de los focos. "Donde no había nada volvía a estar otra vez todo lleno de llama". Mónica explica cómo ella y su familia volvieron a apagar de nuevo los focos. "Tenemos nervios, estamos sin dormir y no sabemos por qué pasa".

"Todo se ha perdido y no sabemos cuándo se va a recuperar"

"No hay medios ahora tampoco", contesta Mónica cuando Lorena, presentadora de Espejo Público, le pregunta por la reconstrucción de la granja y las casas perdidas. Cuenta que las perdidas materiales suponen no poder realizar ningún trabajo porque los aperos agrícolas se han perdido y también todos los cultivos de vino y castaños.

Mónica asegura que su suegra, que ha vivido siempre en el pueblo, está destrozada viendo cómo desaparece todo "nadie se merece esto" .

