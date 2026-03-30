Así funciona el antiguo timo del 'tocomocho' que sigue activo en España: "Hay un falso tonto al que parecen engañar y eso anima a participar"

La Policía ha detenido a una mujer de 80 años acusada de estafar de los vecinos de Usera (Madrid) usando el timo del 'tocomocho'. El presentador de Espejo Público Miquel Vals ha reconocido que él mismo cayó en este timo hace años.

Joaquín es mago y ha recreado este antigua estafa en directo. La pelotita se introduce dentro de unos vasos. Esos vasos se van moviendo y hay que acertar donde se encuentra. En la estafa perfecta está el trilero junto a dos o 3 compinches y hay un falso tonto al que parecen engañar. La víctima ante esta situación se anima a apostar porque piensa que en la misma situación él acertaría.

"Es increíble lo que puede llegar a manipular esta gente"

El inspector de Policía Serafín Giraldo explica que en este tipo de timos los estafadores pueden llegar a utilizar la violencia si no les sale su plan. Recuerda que en un pueblo de Zamora llegaron a acompañar al estafado desde la ciudad hasta su domicilio en su pueblo para sustraerle el dinero. En otra ocasión la víctima llegó a acostarse con los estafadores para obtener esa estampita. "Es increíble lo que pueden llegar a manipular estas personas", apunta Giraldo.

El llamado timo del 'tocomocho' es un delito de estafa que tiene una pena de 3 años y supone un delito de organización criminal. "Son penas graves pero es difícil cogerlos, las estafas no llegan a los 400 euros y quedan en penas de multa".

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