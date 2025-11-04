Granada
Un menor de 12 años, herido tras ser apuñalado por otro en Albuñol
El agredido presenta heridas por arma blanca, por lo que ha sido trasladado a un centro sanitario.
Publicidad
Un menor de unos 12 años ha resultado herido tras ser apuñalado este martes por otro de la misma edad en Albuñol (Granada). La Guardia Civil investiga los hechos y dará cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores.
El suceso ha tenido lugar a eso de las 8:20 horas en el entorno de un instituto del municipio. Por el momento, no se sabe si ha ocurrido en el exterior o el interior del centro.
El agredido, que presenta heridas por arma blanca, ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque al parecer su vida no corre peligro.
El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido la alerta del incidente a las 8:20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño era trasladado consciente por los servicios sanitarios desde el lugar de los hechos.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad