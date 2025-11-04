Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un menor de 12 años, herido tras ser apuñalado por otro en Albuñol

El agredido presenta heridas por arma blanca, por lo que ha sido trasladado a un centro sanitario.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Un menor de 12 años, herido tras ser apuñalado por otro | Europa Press

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Un menor de unos 12 años ha resultado herido tras ser apuñalado este martes por otro de la misma edad en Albuñol (Granada). La Guardia Civil investiga los hechos y dará cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores.

El suceso ha tenido lugar a eso de las 8:20 horas en el entorno de un instituto del municipio. Por el momento, no se sabe si ha ocurrido en el exterior o el interior del centro.

El agredido, que presenta heridas por arma blanca, ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque al parecer su vida no corre peligro.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido la alerta del incidente a las 8:20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño era trasladado consciente por los servicios sanitarios desde el lugar de los hechos.

