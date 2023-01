El asesino de Marbella rajó el abdomen de la víctima para que no flotara y no pudieran identificarla

Miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Málaga están buscando en el mar los restos de la mujer asesinada y mutilada en la localidad malagueña de Marbella presuntamente por su exnovio. El cuerpo de la mujer fue localizado el domingo en el mar, en la playa entre Elviria y Las Chapas de la localidad malagueña. El cadáver no tenía cabeza ni manos y presentaba una gran incisión en el abdomen, lo que dificultaba su identificación.

Juan Cano, periodista en Diario Sur, ha explicado que el asesino rajó el abdomen para que la víctima para que no flotara. "Si no llega a ser porque sale el cuerpo a flote en la playa, se graba y esas imágenes las ve la familia, no se hubiera encontrado el cuerpo", ha asegurado el periodista.

Bernardo Moltó, portavoz de la Guardia Civil de Málaga, ha explicado que desde este jueves están intentando localizar los restos de la víctima en el mar. El portavoz ha asegurado que no se trata de una tarea fácil ya que son más de cuatro kilómetros de mar abierto con corrientes. "Es muy difícil pero mientras podamos vamos a seguir". Moltó explica que un punto a favor es que tienen bastante luz para poder trabajar ya que no es una zona muy profunda.

Renconstrucción de los hechos

El lunes día 9, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la desaparición de la mujer.

Dos días después, los agentes detuvieron a un amigo del principal sospechoso en relación a esta desaparición. Mientras, proseguía una compleja autopsia del cuerpo hallado en el mar, a la espera también del análisis de ADN para cotejar si se trataba de la misma persona. Las pruebas de ADN llevadas a cabo en los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil también han confirmado que el cadáver hallado en el mar en Marbella corresponde a la mujer desaparecida hace unos días y cuya expareja ha confesado que la mató.