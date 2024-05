Asaltado cuatro veces en su casa: "Temo por mi integridad física y de mi familia"

Oscuridad y silencio, las dos principales características de la noche. Es el momento en el que los ladrones aprovechan para asaltar casas en busca de un valioso botín. Javier Martínez ha sufrido cuatro robos en su propia casa, dos en el último mes y medio, y hoy en Espejo Público explica esos aterradores episodios.

"Lo preocupante es que se puede convertir en algo mucho más peligroso"

La pregunta que ronda en su cabeza prácticamente todas las noches es: '¿Quién es?'. Le han entrado a robar tantas veces que la intriga recorre su cuerpo. Asegura que "tiene que ser alguien que insiste y que debe tener animadversión". Siente que los delincuentes están tratando de sorprenderlos y "pillarlos con la guardia baja".

El pasado martes, la última vez que se vio en esa situación, él estaba dentro de su domicilio junto a su familia, al igual que ocurrió en otras dos ocasiones. La alarma sonó y la tensión se apoderó del ambiente. Al asomarse por la ventana avistó a los ladrones, "uno de ellos lleva un cuchillo muy grande, de 30 o 40 centímetros".

Decide plantarles cara

Impulsado por el instinto de defender a su familia, Javier trató de hacerles frente con un cuchillo. "Si quieren entrar a la fuerza intento buscar el cómo poder defender a mi familia". Al mismo instante su mujer corre aterrada hacia la habitación de sus hijas con el miedo de que les puede pasar algo.

Afortunadamente para ellos todo quedó en un susto. Tuvieron la suerte de que saltase la alarma, algo que cualquier otro día no habría ocurrido "a las 22:30 no suelo tener la alarma puesta".

Van a por él y su familia

En 2018 entraron a su casa, rompieron la caja fuerte y se llevaron una gran cantidad de dinero en efectivo y en joyas. En el segundo asalto, ya en un nuevo chalet, llegaron a utilizar dinamita para entrar. Y hace mes y medio, su mujer y sus hijas estaban en casa en el momento del robo. Viven con un miedo constante: "Temo por mi integridad física y de mi familia".

"El nivel de seguridad hay que subirlo a extremos"

Al haber sufrido cuatro robos en apenas 6 años, Javier y su familia han tomado todas las medidas posibles, "el nivel de seguridad hay que subirlo a extremos". Porque ya no temen solo por ellos, si no que también por el resto de vecinos. Todos ellos viven inseguros. En 2022 se amplió el dispositivo encargado de hacer frente a este tipo de delincuentes, pero nuestro invitado afirma que "la policía no tiene medios para identificarlos". La ciudad de Elche (Alicante) en vilo.