Antonio Garamendi, sobre la plusvalía municipal: "Vamos a acabar como el llanero solitario que nos van a cobrar por respirar"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que hay una paradoja en la recuperación del impuesto de plusvalía, municipal. "Nadie ha levantado el pie del acelerador hasta que un juez ha decidido que es injusto. No lo entiendo bien. Si han reconocido que se estaba haciendo mal alguna culpa tienen los ayuntamientos", sostiene.

Mantiene además que cuando alguien vende una casa paga la plusvalía a través del IRPF. "Nos meten impuestos por todo", reclama. La ley presume que quien compra y vende una casa en el plazo de un año se está especulando. Sin embargo considera que puede haber otros supuestos como el caso de que no puedas pagarla o de un divorcio. "Encima tienes que pagar. Vamos a acabar como el llanero solitario que nos van a cobrar por respirar".

Sobre la propuesta del ministro Escrivá que sube un 0,6 el incremento de las cotizaciones. Apunta que la empresa paga muchísimo más que lo que paga el trabajador. "Los salarios no se pueden devaluar, eso está más claro que el agua", afirma. Sobre esta propuesta destaca que se la han presentado de golpe y pidiendo que lo aprueben en diez días. Piden conocer los datos y saber si se van a destopar las pensiones. "Las cotizaciones son un 30% más cara que en Europa".

No creen que sea adecuado para sectores como las PYMES en las que se puede desencadenar la tormenta perfecta: "El transporte sufre el impuesto de carreteras, no es el momento más adecuado cuando hay una carestía de materiales. Puede ser un mazazo para las Pymes".

Reconoce que desde la CEOE no tienen derecho de veto pero "sí tenemos el derecho de decir que no nos convence. No tiene pase que me den unos papeles hace una semana, los periodistas tienen más datos que nosotros. Nos enteramos por la prensa de datos que yo no tenía".

