Antonio Garamendi, sobre el Plan 2050 presentado por Pedro Sánchez: "Lo que recoge sobre impuestos no nos gusta"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha referido en el programa Espejo Público al 'Plan 2050' presentado por el Gobierno. "A mí, el tema de los impuestos es que ya digo que no nos gusta. Lo tengo que decir claramente".

"Pero por ejemplo, el tema de los aviones. Decimos que un avión no puede ir en corto recorrido. Pues, por ejemplo, en estos momentos los vuelos internacionales que existen para conectar con islas o con el sur realmente dejarían de volar o irían a otros aeropuertos, salvo que esto fuera un plan europeo" ha indicado Garamendi en el programa de Antena 3 Noticias.

"O por ejemplo, con la tecnología como avanza, dentro de 30 años a mí quien me dice que un avión no sea eléctrico. O quien me dice a mí que un avión no funcione con hidrógeno que es algo por lo que están todos apostando" ha criticado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Sobre la derogación de la reforma laboral, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, afirma que "Bruselas no está diciendo que se drogue la reforma laboral y lo digo con toda claridad. Bruselas no está diciendo que se reforme".

"Bruselas lo que está diciendo es que hay que trabajar en la dualidad del mercado laboral, es decir, a pesar de que en España de cada 4 personas 3 tienen contrato indefinido. Hay una persona de esas 4 que tiene contratos temporales. Eso hay que mejorarlo" ha explicado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

"Quiero aclarar un tema en la actividad privada es un 25% pero en la pública es del 35%. Es decir, hay 1 millón de personas en la administración pública con contratos temporales permanentes. Estoy hablando de educación, estoy hablando de sanidad" ha aclarado el presidente de la CEOE en el programa Espejo Público. "Es siempre lo que tenemos que hacer los malos porque los buenos lo hacen".