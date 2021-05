Encuesta elecciones generales: la gestión de la pandemia de coronavirus por el Gobierno es poco o nada eficaz, según la mayoría

Unanimidad sobre la mala situación económica en España y disparidad de criterios a la hora de determinar si mejorará o empeorará en un futuro a corto plazo. La mayoría de encuestados reconocen estar preocupados por la evolución del coronavirus y creen que España no logrará llegar al objetivo de vacunación.

Para el 82,5%, la economía española atraviesa una situación mala o muy mala. Sin embargo, este porcentaje ha descendido ligeramente con respecto a meses como octubre y noviembre, donde no bajaba del 85%. La mayoría piensa que el Ejecutivo podía haber gestionado mejor la pandemia.

La gestión de la pandemia, poco o nada eficaz

Según la encuesta de SigmaDOS para Antena 3 Noticias, la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez está siendo poco o nada eficaz. Un 64,7% de los encuestados respaldan esta afirmación.

El 35,4% de los encuestados afirma que es poco eficaz, mientras que el 29,3% sostiene que la gestión de la pandemia no está siendo nada eficaz. Muy cerca de este grupo, con un 27,2%, se encuentran los que piensan que está siendo bastante eficaz. Un 5,1% cree que es muy eficaz y el 3% no sabe o no contesta.

España no llegará al objetivo de vacunación

El objetivo del plan de vacunación de España, tal y como han reiterado Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en varias ocasiones, es haber vacunado con al menos una dosis al 70% de la población española a finales de verano.

El resultado de la encuesta de SigmaDOS para Antena 3 Noticias refleja el pensamiento mayoritario de que no se logrará cumplir este objetivo. El 64,6% de los encuestados creen que España no logrará la meta de la inmunidad colectiva antes de que concluya verano.

Por otro lado, un 29,5% de los encuestados piensan que el Gobierno logrará vacunar a este 70% a finales de verano. El ritmo en el plan de vacunación ha aumentado notablemente en las últimas semanas. El 5,9% no sabe o no contesta.

Preocupación por la evolución del covid-19

Un 48,5% de las personas encuestadas reconoce estar bastante preocupadas por la evolución de la pandemia de coronavirus en España, siendo el grupo de mayor representación. Un 30,2% va más allá y asegura estar muy preocupado.

En el otro lado se encuentran los que afirman estar poco preocupados por la evolución del coronavirus (17,9%) y nada preocupados (2,3%). Disminuye al 1,1% el grupo que no sabe o no contesta a esta cuestión.

La situación económica es mala o muy mala

El resultado de la encuesta de SigmaDOS para Antena 3 Noticias muestra la mayoría del 82,5% de encuestados que piensan que la situación económica en España es entre mala (43,3%) y muy mala (39,2). Unos datos de mayo muy similares a los reflejados en octubre o noviembre.

Evolución de la economía en España

Equilibrio de opiniones sobre si la economía de España mejorará o empeorará durante este año. El 34,9% de encuestados cree que mejorará, mientras que el 34,3% piensa que empeorará. Un 26,9% sostiene que la situación se mantendrá igual en el citado plazo de tiempo.