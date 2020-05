Pepe Álvarez: "La derogación de la reforma laboral no tiene la trascendencia que se ha dado"

"Cuando comenzó el covid-19 suspendimos las negociaciones de la reforma laboral y cuando se hayan implementado todas las medidas podremos volver a retomarlas", asegura Pepe Álvarez.

Dese la UGT están planteando al Gobierno un plan de medidas que ayuden al consumo. Quieren ponerlo en marcha en paralelo a la caída de la pandemia sanitaria. Asegura que la UGT está a favor de la derogación de la reforma laboral, pero eso lo tratarán en la mesa de diálogo.

El jueves habló con el presidente del Gobierno,Pedro Sánchez. Cuenta que se encontró con un Sánchez preocupado. "El estado de alarma no se puede levantar si los científicos no dicen que se puede levantar", señala.

No cree que los empresarios transformen los ERTE en ERE por la derogación de la reforma laboral. "Creo que los empresarios van a trabajar con nosotros para rectivar la economía y la derogación de la reforma laboral no tiene la trascendencia que se ha dado. En toda esta pandemia no la hemos usado".

"El que dice que los ERTE son propios de la reformar laboral, miente. Los ERTE existen desde que se aprobó el primer estatuto de los trabajadores, en los años 80 yo ya viví un ERTE", matiza.

Puedes ver la entrevista completa en Atresplayer.