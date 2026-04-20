Ángeles recupera su casa okupada después de 2 años sin cobrar: "Me deben 30.000 euros y destrozos que rondan los 100.000"

Ángeles, propietaria de una vivienda alquilada durante casi siete años, ha logrado recuperar su casa después de 21 meses de impago por parte de sus inquilinos. Lo que encontró al entrar fue un escenario devastador: lavabos rotos, paredes arrancadas, muebles destrozados y escombros acumulados incluso del exterior.

Una vivienda irreconocible tras casi dos años sin pagar

La afectada cuenta en directo en Espejo Público que alquiló su vivienda a "un matrimonio español con una hija, aparentemente normales y educados", pero la situación cambió con el tiempo. "Se debieron pensar que iba a ser suya para siempre", explica.

Según su testimonio, tras casi siete años de alquiler, los inquilinos dejaron de pagar durante aproximadamente dos años. "Ahora mismo me deben 30.000 euros, además de unos destrozos que rondan unos 100.000 euros por lo menos", denuncia. Ángeles asegura además que los inquilinos pretendían quedarse con la vivienda "por la mitad de precio".

La propietaria también enseña el estado en el que encontró el inmueble: "Han llenado la casa de escombros de fuera". Ante esta situación, afirma estar decidida a actuar: "Voy a intentar llegar hasta el fondo. Esto no se puede pasar por alto".

La recomendación legal

Durante la intervención, la abogada Beatriz de Vicente advierte sobre las limitaciones de los seguros en este tipo de casos: "Los seguros no tienen corazón y efectivamente cuando uno hace un seguro no piensa en actos vandálicos".

Como solución, recomendó a la propietaria emprender acciones judiciales: "Lo que le recomiendo a usted es que, si los tiene identificados, vaya por la vía penal".

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