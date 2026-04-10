La anécdota de Emiliano García- Page con sus calcetines en Espejo Público: "Son extraordinarios"

Emiliano García- Page destaca en sus intervenciones públicas por ser un político sin pelos en la lengua que no se deja nada en el tintero. Sonadas han sido sus críticas a Pedro Sánchez y a algunas de las líneas de actuación del PSOE. En esta ocasión, el presidente de Castilla- La Mancha ha visitado el programa Espejo Público para hablar de los puntos de actualidad que afectan a su partido como el juicio por las mascarillas que protagonizan Koldo García y José Luis Ábalos, la falta de presupuestos o la candidatura de María Jesús Montero a las elecciones de Andalucía.

En el momento de finalizar la entrevista Susanna Griso le ha preguntado por sus calcetines ya que la periodista Lorena García se había fijado en el estampado de 'bailaoras' de sevillanas que lucía el presidente.

García- Page señalaba que se trata de unos calcetines "extraordinarios" fabricados por una empresa sevillana. "Me los regaló la casa regional de Castilla- La Mancha en Sevilla". Añadía la conexión que existe entre ambos bailes tradicionales: "Hay que tener en cuenta que la sevillana desciende de la 'seguidilla' manchega".

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