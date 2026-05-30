El equipo jurídico de Anabel Pantoja rompe su silencio: la petición tras el informe que señala a David Rodríguez

La publicación del informe forense que apunta a David Rodríguez como presunto responsable de las lesiones sufridas por la hija de la pareja ha provocado una rápida respuesta de la defensa de Anabel Pantoja. Sus abogados insisten en que el documento no supone una resolución definitiva del caso.

Durante el debate en Y ahora Sonsoles, se explicó que el equipo jurídico ha pedido prudencia ante las interpretaciones realizadas sobre el contenido del informe. La defensa recuerda que el procedimiento sigue abierto y subraya que no existe una sentencia sobre los hechos investigados.

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