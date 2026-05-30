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Y AHORA SONSOLES
El equipo jurídico de Anabel Pantoja rompe su silencio: la petición tras el informe que señala a David Rodríguez
El equipo jurídico de Anabel Pantoja ha reaccionado a las conclusiones del informe forense y reclama cautela mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con su hija.
La publicación del informe forense que apunta a David Rodríguez como presunto responsable de las lesiones sufridas por la hija de la pareja ha provocado una rápida respuesta de la defensa de Anabel Pantoja. Sus abogados insisten en que el documento no supone una resolución definitiva del caso.
Durante el debate en Y ahora Sonsoles, se explicó que el equipo jurídico ha pedido prudencia ante las interpretaciones realizadas sobre el contenido del informe. La defensa recuerda que el procedimiento sigue abierto y subraya que no existe una sentencia sobre los hechos investigados.
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