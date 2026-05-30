Anabel Pantoja y David Rodríguez, bajo máxima presión: un informe apunta a un "zarandeo violento" a la bebé

El caso de la hija de Anabel Pantoja ha dado un nuevo giro después de que el informe forense definitivo señalara presuntamente a David Rodríguez como responsable de las lesiones sufridas por la menor. Los especialistas sostienen que la bebé habría sufrido un "zarandeo violento" mientras él se encontraba solo con ella.

Durante el análisis realizado en Y ahora Sonsoles, el periodista Fran Fajardo recordó que el propio David Rodríguez hizo referencia a ese instante en su declaración. "Él mismo se refirió a ese momento", afirmó al comentar el contenido del documento ya entregado a la jueza.

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