Entrevista a Page
García-Page asegura que el Gobierno presentará presupuestos 'muy expansivos': "Seguro que a nadie le interesa que se aprueben"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pasa por el "semáforo" de Espejo Público. El juego consiste en hacer preguntas y sus respuestas deben de ir en un color del semáforo: rojo, verde o ámbar. Y le cuestionamos desde Sánchez a Ábalos, Page fija posición dentro del PSOE y lanza avisos.
- Emiliano García- Page reclama al PSOE que ejerza la acusación en el juicio de Ábalos y Koldo: "Se tiene que aclarar si alguien ha usado el partido como una lavadora de dinero"
- Page, sobre el juicio del 'caso mascarillas': "Me agradaría que no nos conformemos con negar las cosas y ponernos en el lado de la acusación"
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha vuelto a marcar un perfil propio dentro del PSOE con un mensaje dirigido a tanto a sus socios parlamentarios como al conjunto de la izquierda: solo el PSOE puede frenar a Vox. La entrevista, marcada por su opinión sobre el juicio del 'caso mascarillas', la legislatura actual o la posición del Gobierno sobre la guerra , ha finalizado con un juego: el juego del "semáforo". En dicho juego, García-Page debían responder a las preguntas con los colores verde, rojo o ámbar.
VERDE: "Más responsabilidades en el caso Ábalos"
Page afirma que aún no está todo amortizado en el caso de José Luis Ábalos y asegura que habrá más consecuencias cuando lleguen las condenas. Añade que su partido debe actuar con coherencia: si se exigieron responsabilidades al PP en el pasado, ahora toca hacer lo mismo.
ROJO: "Pactos y competencia en la izquierda"
El dirigente socialista es contundente y dice que un acuerdo con el PP "lo ve imposible". Pero también marca en rojo a la izquierda alternativa: advierte que crece "a costa del PSOE" y afirma que la única forma de frenar a la derecha es concentrar el voto en los socialistas.
ÁMBAR: "Sánchez y unos presupuestos en el aire"
Sobre Pedro Sánchez, Page deja un mensaje: afirma que sería candidato en el corto plazo, pero añade que no le convence el escenario de 2027 y desliza un posible adelanto electoral.
En cuanto a las cuentas de 2026, afirma que serán "muy expansivas", aunque advierte que podrían no aprobarse, quedándose como un anuncio previo a elecciones.
Además, Page insiste en la necesidad de claridad electoral y defiende que los ciudadanos puedan pronunciarse "sin mezclas", evitando que el desgaste de la política nacional acabe afectando a alcaldes, concejales o presidentes autonómicos. En este sentido, añade que separar los distintos ciclos electorales permitiría medir con mayor precisión el respaldo real a cada proyecto político y evitaría que unos comicios funcionen como "escudo" de otros.
El presidente castellanomanchego afirma que el momento actual exige al PSOE reforzar su posición y recuperar centralidad, especialmente ante la fragmentación del espacio de la izquierda, y advierte que el partido deberá prepararse para un escenario de alta presión política y electoral en el que cada decisión, tanto en materia de alianzas como de gestión, puede ser determinante para su futuro inmediato.
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