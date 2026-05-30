Ferit desata una crisis sin precedentes: el escándalo que pone en jaque a la poderosa familia

La familia Korhan atraviesa uno de sus momentos más complicados después de que salga a la luz el problema de las joyas falsas, una situación que pone en riesgo la estabilidad del negocio y amenaza con provocar consecuencias irreversibles.

En los próximos episodios de Una nueva vida, Ferit se enfrenta a una crisis que puede hundir a los Korhan, poniendo en marcha una estrategia para poder localizar las piedras reales. La incertidumbre crece a medida que aumentan las presiones sobre la familia.

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