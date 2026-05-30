Confesión inesperada y secretos del pasado: Andrés destapa una historia que cambia varias relaciones

La relación entre Andrés y Valentina da un paso importante cuando él decide contarle toda la verdad sobre la historia que le une a María y Begoña. La conversación deja al descubierto aspectos desconocidos de su pasado y abre nuevas incógnitas.

En el capítulo 571 de Sueños de libertad, la confesión de Andrés se convierte en uno de los momentos clave de la trama. Sus palabras podrían tener consecuencias en los vínculos personales que mantienen varios de los protagonistas.