Hospitalización de urgencia y máxima preocupación: Sonia sufre un fuerte dolor y se apoya en Can

Sonia vive una situación límite después de sufrir un fuerte pinchazo en el abdomen que requiere atención médica inmediata. La preocupación se apodera de su entorno mientras los médicos intentan determinar el origen de su problema de salud.

En ¿A qué estás esperando?, la joven protagoniza una emotiva escena junto a Can durante su estancia en el hospital. "Quédate con Can", le dice a Ibiza en uno de los momentos más intensos y conmovedores de la trama.

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