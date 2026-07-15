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VERJA DE GIBRALTAR

El alcalde de La Línea valora el fin de la verja: "Muy contentos con el acuerdo, pero también reivindicativos y expectantes"

Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, ha celebrado en Espejo Público el acuerdo sobre Gibraltar que permitirá eliminar la verja. Sin embargo, ha insistido en que el municipio necesita medidas de acompañamiento para impulsar su desarrollo económico.

Controversia por la retirada de la verja en Gibraltar.

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Mario de Hipólito
Publicado:

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha valorado positivamente en Espejo Público el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y Reino Unido sobre Gibraltar, que abre la puerta a la desaparición de la verja. Aunque ha calificado el pacto como una buena noticia para el municipio, ha advertido de que La Línea seguirá reclamando medidas que favorezcan su crecimiento y reduzcan su dependencia del Peñón.

"Residen aproximadamente 11.000 personas que trabajan en Gibraltar"

Durante su intervención, Franco ha destacado la estrecha vinculación entre ambos territorios. "En La Línea de la Concepción residen aproximadamente 11.000 personas que están trabajando en Gibraltar", ha explicado, poniendo de relieve la importancia que tiene la fluidez en la frontera para miles de familias y para la economía del municipio.

El alcalde considera que el acuerdo ofrece estabilidad a los trabajadores transfronterizos y supone una oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambas partes.

Pide medidas fiscales y medioambientales

Pese a mostrar su satisfacción por el acuerdo, Franco ha insistido en que ahora es el momento de que lleguen medidas específicas para La Línea. "Sí que seguimos reivindicando un paquete de medidas de acompañamiento que permitan poder desarrollarnos con nosotros mismos. Algunos de los principales, medidas de carácter fiscal y medidas de carácter medioambiental", ha señalado.

El regidor ha resumido la postura del Ayuntamiento asegurando que están "muy contentos con el acuerdo, pero también reivindicativos y expectantes". Además, ha destacado que la colaboración con las autoridades del Peñón atraviesa un buen momento: "Las relaciones son excelentes".

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