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Pitingo

Y AHORA SONSOLES

Pitingo rompe el silencio tras su separación en Y ahora Sonsoles

El cantante interviene en directo en Y ahora Sonsoles para responder a la repercusión de su ruptura con Laura Escuredo y pedir que no se generen interpretaciones que, asegura, no se corresponden con la realidad.

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Después de las declaraciones de Laura Escuredo sobre el final de la relación, Pitingo entra en directo en Y ahora Sonsoles para insistir en que la ruptura no debe dar pie a conclusiones equivocadas. El artista afirma que no hay que interpretar como graves situaciones que, según explica, no lo son.

El cantante asegura que la relación llevaba meses sin funcionar y que el amor terminó. Además, deja claro que tampoco desea retomar la relación con Laura Escuredo y pide cerrar la polémica en torno a su separación.

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