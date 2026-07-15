Pitingo rompe el silencio tras su separación en Y ahora Sonsoles

Después de las declaraciones de Laura Escuredo sobre el final de la relación, Pitingo entra en directo en Y ahora Sonsoles para insistir en que la ruptura no debe dar pie a conclusiones equivocadas. El artista afirma que no hay que interpretar como graves situaciones que, según explica, no lo son.

El cantante asegura que la relación llevaba meses sin funcionar y que el amor terminó. Además, deja claro que tampoco desea retomar la relación con Laura Escuredo y pide cerrar la polémica en torno a su separación.

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