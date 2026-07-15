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Y AHORA SONSOLES
Pitingo rompe el silencio tras su separación en Y ahora Sonsoles
El cantante interviene en directo en Y ahora Sonsoles para responder a la repercusión de su ruptura con Laura Escuredo y pedir que no se generen interpretaciones que, asegura, no se corresponden con la realidad.
Después de las declaraciones de Laura Escuredo sobre el final de la relación, Pitingo entra en directo en Y ahora Sonsoles para insistir en que la ruptura no debe dar pie a conclusiones equivocadas. El artista afirma que no hay que interpretar como graves situaciones que, según explica, no lo son.
El cantante asegura que la relación llevaba meses sin funcionar y que el amor terminó. Además, deja claro que tampoco desea retomar la relación con Laura Escuredo y pide cerrar la polémica en torno a su separación.
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