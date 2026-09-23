Precintan una zona del Congreso después de detectarse espray tóxico en ella

El Congreso de los Diputados ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un espray tóxico, según han informado fuentes de Presidencia a Antena 3 Noticias. Tras los hechos, un asesor del PP ha reconocido que ha sido él quien ha "lavado" en un baño del Congreso el espray pimienta que mostró en el hemiciclo Vázquez.

Además, fuentes de su partido han detallado que ha sido la diputada la que ha pedido al asesor que "limpiara" el espray, por si quedaba contenido en su interior, ya que lo iba a tocar mucha gente, y que al hacerlo han salido restos del gas.

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, en el número 40 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las nueve de la mañana la sesión de control al Gobierno.

Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente ha tenido lugar a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando.

La mujer, que estaba de visita en el Congreso con una delegación de Mauritania, ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara y los equipos de seguridad del Congreso están ya revisando las cámaras para averiguar el origen del incidente.

Ana Vázquez, expulsada por enseñar un "arma"

Durante la citada sesión, cuando faltaban cinco minutos para las diez de la mañana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a la diputada del PP Ana Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma", explicó Armengol tras haber emplazado a la diputada a abandonar el hemiciclo y entregar el gas pimienta.

Y añadió: "Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles. Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado".

La presidenta llamó dos veces al orden a Vázquez, que finalmente abandonó el pleno entre los aplausos de los diputados del PP, no así de Alberto Núñez Feijóo, quien permaneció sentado en su escaño.

Según el Reglamento de Armas al que ha hecho alusión Armengol, está prohibida la tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, de los "sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas.

"Surrealista"

Tras el incidente y ya en los pasillos, la diputada del PP ha calificado de "surrealista" lo ocurrido y ha dicho que recurrirá la sanción. Ha explicado que Armengol desconoce el reglamento de armas, pues el bote de 30 mililitros que ha exhibido -que ha dicho que está vacío- "no necesita licencia de armas" y lo llevan muchas mujeres porque se encuentra a la venta. Con todo, Vázquez ha avanzado que acudirá a la comisaría del Congreso para entregar el espray.