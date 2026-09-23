VÍDEO del momento en el que Armengol expulsa del Congreso a la diputada popular Ana Vázquez por "haber enseñado un arma"

Un arma en el Congreso de los Diputados. De nuevo, bronca sesión de control al Gobierno, y en esta ocasión con Pedro Sánchez en Nueva York. El rifirrafe lo han protagonizado la presidenta del Congreso Francina Armengol y la diputada popular Ana Vázquez. Tras el cara a cara de Vázquez con el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, Armengol paró la sesión para decir: "Antes de continuar tengo que llamar al orden a la señora Vázquez por haber enseñado un arma en el Congreso".

Apelando al artículo 101 y al registro de armas, Armengol explicó que "la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma". La presidenta de la cámara pidió a Vázquez que saliese del Congreso y depositase lo que había mostrado: "Señora Vázquez le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Salga del hemiciclo". Añadió Armengol: "Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles".

Ante las réplicas de Vázquez Armengol la avisó: "La llamo al orden por segunda vez, si tengo que llamarla al orden por tercera vez será expulsada durante todo el pleno y, evidentemente, le aplicaremos el artículo 106. Por favor salga".

Finalmente Ana Vázquez abandonó su escaño en medio de los aplausos de la bancada popular, pero protestando por la decisión de Armengol. Ana Vázquez enseñó el bote de gas pimienta después de reprocharle a Marlaska que en Ceuta las mujeres y niños se mueven por la ciudad con un espray de gas pimienta en el bolsillo.

¿Qué dice el reglamento?

Según el Reglamento de Armas al que ha hecho alusión Armengol, está prohibida la tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, de los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas. Tras el incidente y ya en los pasillos, la diputada del PP ha calificado de "surrealista" lo ocurrido y ha dicho que recurrirá la sanción.

Fuentes parlamentarias han señalado que el Reglamento de Armas recoge claramente qué se considera armas, independientemente de que posteriormente se especifique que algunas puedan ser de venta sin licencia, ya sean cuchillos o sprays.