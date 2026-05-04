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JUICIO MASCARILLAS

Ábalos y su relación con Jéssica y Claudia: "Duele porque con esa persona tuve una relación sentimental"

El exministro ha dicho además que está convencido de que su expareja ha pactado su declaración y ha analizado su vinculación con la trama.

Ábalos en el Supremo

Ábalos habla en el banquillo sobre Jéssica Rodríguez: "duele porque con esa persona tuve una relación sentimental" | Antena 3 Noticias

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Alberto de Castro | Silvia López
Publicado:

Jose Luis Ábalos se sentaba hoy en el banquillo del Supremo y uno de los temas más importantes era el de sus relaciones extramatrimoniales y las ayudas que estas mujeres pudieron recibir por parte de los implicados en la trama. La más importante es la expareja del que fuera número dos del PSOE, Jéssica Rodríguez, sobre la que ha hecho referencia en sus declaraciones.

Ha confirmado su relación 'extramatrimonial' con ella y se ha mostrado como una persona dolida por desamor. "Duele porque con esa persona yo tuve una relación sentimental. Tenía la expectativa de que esa relación pudiera prosperar, al menos así lo sentía", ha dicho en el juicio.

Además ha sido claro con los motivos por los que terminó dicha relación: "La relación no podía permanecer, era extramarital, con el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos". Incluso, ha dado a entender que ella dejó de responderle cuando ha dicho que "así descubrió la palabra ghosting".

También ha declarado sobre el piso en el que vivía ella, un piso que era para ambos, para afianzar su relación, y que era pagado por Koldo.

Sin embargo, uno de los temas que les ha sentado en el banquillo es el de las posibles ayudas a estas mujeres, ayudas para encontrar trabajo. Ábalos ha denunciado una posible coacción sobre Jéssica en ese sentido y ha manifestado que él no la colocó en Ineco, que cuando le dio el Currículum a Koldo no estaba pensando en empresas públicas.

La otra amiga de Ábalos sobre la que se investiga, Claudia Montes, el exministro ha expuesto no tener ninguna relación con ella, ni con su posible 'enchufe'. "Yo no hablé con nadie para que la contrataran a ella", ha dicho.

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