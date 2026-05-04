Ábalos sobre Jéssica: "No encuentro motivo para negar que conoce a Aldama. No dice eso si no se le ha coaccionado"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo en el juicio del caso mascarillas, siendo el último de los tres acusados en comparecer tras las declaraciones de la semana pasada de Víctor de Aldama y Koldo García.

Ábalos ha detallado el inicio y el fin de la relación con Jéssica Rodríguez, subrayando que no tuvo continuidad más allá de 2019: "Mi relación sentimental fue desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2019. No tenía más relación, ahí descubrí el significado de la palabra ghosting, porque fue una ruptura brusca, pero tampoco fue de ningún malestar. La relación no podía permanecer".

Lo ha enmarcado en un momento personal y político "muy difícil", donde "pensaba divorciarme, fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que no he evitado y que ha servido para todo tipo de escarnio". Según ha señalado, tras la ruptura apenas hubo contacto: "No tuve más relación que la formal, correcta, hubo un momento al final con bloqueos telefónicos".

En su declaración, Ábalos ha vinculado la búsqueda de vivienda con su situación personal en ese momento. "Hubo un momento en el que me tomé en serio la relación y no me importaba que me vieran. Hablé con mi mujer, intenté romper. Entonces buscamos algún piso, el de la Castellana iba en esa dirección", ha contado, pero cuando no se consiguió, apareció Koldo:"Se busca una estancia provisional y Koldo se muestra voluntarioso a encontrarla. Él tenía una relación con el señor Escolano".

Además, ha puesto en duda parte del testimonio de su expareja: "Jéssica dijo que no iba a trabajar, sin que nadie le preguntara eso, y que había elegido el apartamento. Lo dijo de motu propio y dijo que no conocía al señor Aldama, cuando yo la conocí por él. Ella no dice eso si no se le ha coaccionado. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado de fichar todos los días, se preocupó de todo eso".

Y ha añadido no encontrar "motivo ninguno para que niegue que conoce al señor Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado". "Soy carne de meme, pero duele, porque con esa persona tuve una relación sentimental de verdad", confiesa.

El piso de Atocha

Ábalos ha reconocido haber estado en el piso de la calle Atocha tras ver imágenes publicadas del interior del inmueble, después de decir ante el juez, en la anterior declaración, que no se acordaba: "Reconocí las fotos, porque tiene una chimenea". Ha relatado que se acordaba "muy bien de esa primera noche, cenamos Koldo, Aldama, Jéssica, una amiga suya Melisa. Hubo un catering que encargó Aldama".

Sobre el pago del apartamento, ha negado tener responsabilidad directa porque "no estaba en mi capacidad que ella pudiera estar o no en el piso". Y ha defendido su actuación tras la ruptura: "No tengo ninguna obligación de mantener nada tras una ruptura".

Le dio el CV a Koldo

El exministro ha rechazado haber intervenido en la contratación de Jéssica: "Lo de Ineco ni se me ocurrió, no es que Ineco sea más ventajoso". Pero asegura que "se lo comenté a Koldo, pero no pensando en lo oficial, por el ámbito más bien privado. No hablé con nadie, nadie puede decir que le mandé nada. A Koldo le di el currículum de Jéssica, pero no estaba pensando en empresas públicas".

Asimismo, ha asegurado que desconocía las irregularidades del trabajo de Jéssica, ya que ha manifestado no conocer que "no trabajaba en Ineco. No hice el seguimiento hasta el final, pero ella estuvo puesta como recurso en disposición de Adif y de la necesidad de Joseba, el hermano de Koldo". Además, ha aclarado que "para mí que trabajaba. Ella me hablaba de Joseba y de los encuentros, y de que trabajaba por ordenador. También ha aludido a Tragsatec como un proceso con garantías: "Hay convocatoria, hay publicidad, concurrencia, hay prueba evaluable".

Del mismo modo, ha negado que ejerciese algún tipo de presión para que no molestaran a Jésica: "Nunca tuve constancia de esa situación del trabajo, ni se me ocurre llamar a nadie diciendo esa barbaridad. Nadie ha dicho que no se le molestase. Estuvo Isabel Pardo de Vera, que desmintió al señor de gabinete de entonces y dijo que no se había producido esa llamada. Nunca le pedí nada sobre esto, ni nada. Es falso".

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