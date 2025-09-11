Antena 3 LogoAntena3
Cayetano Martínez de Irujo, reñido con la vestimenta en una importante cita musical: "Ha de marcar elegancia"

Sevilla acogía una gran fiesta de los Premios Grammy Latinos y a ella acudieron importantes rostros de la escena de la música nacional. El aristócrata Cayetano Martínez de Irujo era uno de los invitados a la celebración a la que, según el código de vestimenta de los organizadores, había que acudir cumpliendo algunos requisitos.

Cayetano Martínez de Irujo

La organización de los prestigiosos galardones que cada año premian las mejores obras musicales de la temporada en la escena latina internacional celebraba este miércoles. Por la gala de Sevilla de los Grammys Latinos han circulado gran cantidad de famosos cantantes, actores y actrices, así como muchos otros personajes populares. La fiesta también ha contado con la actuación de una treintena de ellos.

Por la alfombra roja se han dejado ver artistas de la talla de David Bisbal, Aitana, Luis Fonsi, o Alba Flores. Muchas de ellas con vestidos o trajes de gala, ellos con traje, o al menos con chaqueta o americana. Aunque no todos cumplieron con el código de vestimenta que se especificaba en la invitación.

¿Se saltó el 'dress code'?

La periodista Gema López daba paso a una imagen de Cayetano Martínez de Irujo, sentado en su asiento del pabellón que acogía las actuaciones musicales. Con manga corta, lucía un polo de rayas, no hay rastro de una chaqueta, remarcaba Gema.

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, por su parte apuntaba que no se veía al resto de invitados con looks demasiadoelaborados precisamente.

"Si eres el duque de Arjona has de marcar elegancia como si fueras Lord Brummell, ¿no?", expresaba Paco Marhuenda sobre el 'look' de Cayetano, generando una generaliza carcajada en el plató.

