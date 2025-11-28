Antena 3 LogoAntena3
Sara asegura que tiene hipertimesia, el trastorno que tiene Dabiz Muñoz: "Tengo una memoria extrema relacionada con mi vida"

El cocinero confesó que padecía hipertimesia, lo que le permite recordar datos y detalles extraordinarios de su vida, algo que también experimenta Sara.

Memoria extrema

Dabiz Muñoz confesó en El Hormiguero que tenía hipertimesia, un trastorno que tan solo tienen unas 100 personas en todo el mundo y que hace que tengan una memoria autobiográfica excepcional. Puede recordar con gran precisión momentos de su pasado, especialmente relacionados con la comida y las experiencias sensoriales.

Otra de esas personas es Sara, que asegura que tiene también una memoria prodigiosa. "Mi primer recuerdo es con dos años, recuerdo dónde estábamos y la conversación con mi familia", nos cuenta.

Sara asegura que lo que más recuerdos le evoca es el olfato. "Me pongo hasta triste con ciertos olores, automáticamente voy donde estaba en aquel momento", señala.

Un trastorno que podría ser un superpoder. ¡No te pierdas el increíble testimonio de Sara en el vídeo de arriba!

