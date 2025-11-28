Lo vemos
Claudia instala una cámara en su piso y descubre a su casero colándose a escondidas
Claudia y su pareja decidieron instalar cámaras en su piso al tener un incidente extraño con su casero. Así, descubrieron que no solo él se metía en casa sin avisar, sino que lo hacía con su mujer y su perro.
Un incidente aparentemente trivial destapó una situación terrible para una pareja que vivía de alquiler. Todo comenzó cuando Claudia, la inquilina, teletrabajando en casa, vio cómo la puerta se abría lentamente y su casero asomaba la cabeza sin previo aviso, convencido de que no había nadie dentro.
Aquello les resultó tan extraño, que llevó a los inquilinos a instalar una cámara, gracias a la cual descubrieron que el casero, su mujer y hasta su perro habían entrado en más ocasiones mientras la vivienda estaba vacía.
A raíz de conocer lo que hacía su casero, Claudia y su novio le pidieron que dejara de hacerlo, pero este negaba los hechos. "Dijo que la puerta estaría abierta y él la habría cerrado", nos cuenta Claudia.
Pese a que el casero amenazó con no devolverles la fianza, han conseguido recuperar la mitad del dinero. ¿Lograrán evitar que los próximos inquilinos pasen por lo mismo?
