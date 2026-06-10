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Calor en las aulas

Los alumnos de Sevilla sufren las temperaturas más extremas de Europa en clase: "Cuando volvemos del patio el calor ya es insoportable"

Madres, padres y profesorado avisan del peligro para la salud de los alumnos. El calor hace que muchos niños y niñas no acudan o salgan de las clases. Los padres incluso recaudan dinero para dotar de medios a los centros.

Calor Colegio Público de Sevilla

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Andrés Pantoja
Publicado:

Mientras los consejeros y diputados autonómicos se ríen las gracias propias, o reprochan al contrincante sus exigencias, eso sí, en salas bien climatizadas que pagan los impuestos de la ciudadanía, los más pequeños sufren en las aulas más calor que nunca. Porque sí, los datos registrados durante décadas lo demuestran, el calor está yendo a más, tanto en intensidad como en duración. No es el calor 'de siempre', ni en Murcia, ni en Madrid, ni en Londres o Nueva York.

El caso de Sevilla es particularmente interesante porque junto con Chipre, ostenta el primer puesto en la lista de lugares donde los alumnos sufren las temperaturas más elevadas de toda Europa. Solo el 1% de los centros está apropiadamente climatizado.

"Cuando volvemos del patio el calor ya es insoportable"

Belén, tutora

Los padres hablan claro, califican la situación de "vergüenza" y optan por sacar a sus hijos a media mañana de clase, dejarles en casa o con otros familiares, quien puede; o hacer colectas en el AMPA para comprar ventiladores. Muchos niños también suman al peso de sus mochilas el de un ventilador o pulverizador de agua. Aún así el profesorado habla claro: "Afecta negativamente al rendimiento", manifiesta Belén, tutora de un curso de 3º de Educación Primaria, el reto también es para quienes ya de por sí luchan a diario por captar la atención de los pequeños.

Sonsoles,directora del Colegio Público José María del Campo, explica que se enfrentan un obstáculo añadido, el nivel de protección que tiene el edificio, que data de 1909, que dificulta acometer cualquier reforma.

Mañana, un día de más calor todavía.

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