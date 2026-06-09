Las familias exigen una huelga en la Educación andaluza por el excesivo calor en las aulas

La plataforma Escuelas de Calor ha intensificado sus reivindicaciones ante la llegada de las altas temperaturas a Andalucía. Durante una concentración celebrada este martes frente a la Delegación de Educación, el colectivo ha pedido a las organizaciones sindicales del ámbito educativo que den un paso más en defensa de la comunidad escolar y convoquen una huelga general educativa. Con esta medida pretenden denunciar la situación que se repite cada final de curso en numerosos centros, donde alumnado y profesorado continúan desarrollando la actividad lectiva en condiciones térmicas que consideran inaceptables.

Los organizadores aseguran que estas movilizaciones buscan visibilizar un problema que, lejos de solucionarse, se repite cada año con la subida de las temperaturas.

Desde Escuelas de Calor insisten que la paciencia de muchas familias se ha agotado tras años de denuncias y reclamaciones. En diversos mensajes difundidos a través de redes sociales, el colectivo ha instado a dejar atrás los "gestos simbólicos" y adoptar medidas de mayor impacto para forzar una respuesta institucional. En este sentido, ponen como referencia las movilizaciones desarrolladas recientemente en otros territorios como Cataluña y Comunidad Valenciana, donde la comunidad educativa ha recurrido a paros y huelgas para exigir mejoras urgentes en las infraestructuras escolares.

Reclaman soluciones urgentes

Uno de los principales motivos del malestar es la situación de la Ley de Bioclimatización de Andalucía, aprobada por el Parlamento autonómico en 2020. Esta normativa establecía la incorporación progresiva de soluciones destinadas a garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura en los centros educativos públicos, promoviendo además el uso de energías renovables y estrategias arquitectónicas sostenibles.

Sin embargo, las asociaciones de familias denuncian que la aplicación efectiva de esa legislación sigue siendo insuficiente. A su juicio, la falta de ejecución de las medidas previstas ha provocado que miles de estudiantes continúen afrontando jornadas lectivas en aulas que, durante episodios de calor intenso, superan ampliamente los niveles considerados adecuados para el desarrollo normal de la actividad académica.

La preocupación se ha visto reforzada por las elevadas temperaturas registradas durante el mes de junio. Muchos padres procedentes de centros educativos andaluces alertan de espacios donde los termómetros han alcanzado o superado los 30 grados centígrados, una circunstancia que, según advierten las familias, repercute tanto en la capacidad de concentración del alumnado como en el bienestar físico de estudiantes y docentes. “Mi hija ya ha sangrado varias veces por la nariz y se ha mareado” asegura una madre. “Muchos tenemos que recoger a nuestros hijos y no tenemos con quien dejarlos”. “Es de vergüenza que seamos los padres los que tengamos que comprar con nuestro propio dinero ventiladores o pingüinos para las aulas”, reclama otro padre con dos hijos de 7 y 10 años.

La plataforma sostiene que la defensa de unas condiciones dignas en los colegios e institutos no debe entenderse como una reivindicación puntual vinculada al verano, sino como una cuestión relacionada con la calidad del sistema educativo público. Por ello, insisten en que es necesario un compromiso real por parte de las administraciones para garantizar que el derecho a la educación pueda ejercerse en entornos seguros y saludables.

Mientras continúan las protestas, las familias esperan una respuesta de los sindicatos y de la Consejería de Desarrollo Educativo. El objetivo, aseguran, es evitar que la problemática del calor en las aulas vuelva a convertirse, un año más, en una asignatura pendiente para la educación andaluza.

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