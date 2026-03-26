Confirman que la Tierra ha acelerado su calentamiento en los últimos diez años

No es solo que el planeta se esté calentando, es que lo está haciendo cada vez más rápido. Un nuevo estudio científico publicado en la revista Geophysical Research Letters confirma lo que muchos investigadores llevaban tiempo sospechando: la velocidad del calentamiento global ya no es la misma que hace unas décadas.

Es la primera evidencia estadísticamente sólida de que el calentamiento de la Tierra se ha acelerado. Los datos apuntan que, entre 2015 y 2025, la temperatura del planeta ha aumentado unos 0,35 grados Celsius por década. Es casi el doble si lo comparamos con los registros entre 1970 y 2015, cuando el incremento se situaba por debajo de los 0,2 grados por década.

Son los datos más recientes los que disparan las alertas. Los tres últimos años han sido los más calurosos desde que hay registros si se comparan con los niveles previos a la Revolución Industrial. En 2024, además, se superó durante un año el umbral de 1,5 grados fijado en el Acuerdo de París. Aunque ese límite se calcula sobre 20 años, el hecho de haberlo superado durante un año refuerza la idea de que las medidas actuales no están siendo suficientes.

Más allá de los picos de calor

Hasta ahora, muchos científicos atribuían los últimos récords a fenómenos puntuales como el fenómeno 'El Niño' o a variaciones naturales del clima. Pero este nuevo trabajo va más allá. Los investigadores han eliminado el "ruido" de esos factores naturales (erupciones volcánicas, variaciones solares o ciclos climáticos) para centrarse en el núcleo del problema.

El resultado apunta hacia una dirección clara: el calentamiento no es algo aislado, sino un cambio sostenido en su velocidad. Lo que vemos no es solo un año excepcionalmente cálido, sino un cambio en la trayectoria. "Ahora podemos demostrar una aceleración fuerte y estadísticamente significativa del calentamiento global desde aproximadamente 2015. Filtramos las influencias naturales conocidas en los datos observacionales, de modo que se reduce el 'ruido' y se hace más claramente visible la señal subyacente del calentamiento a largo plazo", explica Grant Foster, coautor del estudio.

Un debate que empieza a resolverse

Este hallazgo aporta claridad a un debate que llevaba tiempo abierto en la comunidad científica. Había consenso en que el planeta se calentaba por lasa emisiones de gases de efecto invernadero, pero no estaba claro si ese calentamiento se estaba acelerando. Ahora, por primera vez, hay pruebas suficientes para confirmar que sí. El estudio se suma a otras investigaciones recientes que se sitúan en la misma dirección: el cambio climático podría estar avanzando más rápido de lo previsto.

Algunos trabajos incluso alertan de que se está subestimando la subida del nivel del mar que ya se ha producido en determinadas zonas costeras. Todas las piezas encajan en el mismo puzle: los efectos del calentamiento global se están intensificando. Según Stefan Rahmstorf, investigador del instituto de Postdam y uno de los autores del estudio, el tiempo juega en contra: "Si el ritmo de calentamiento de los últimos 10 años continúa, se superará a largo plazo el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París antes de 2030".

A pesar de todo, los científicos insisten en que el futuro no está completamente escrito. "La velocidad con la que la Tierra continúe calentándose depende, en última instancia, de la rapidez con la que reduzcamos a cero las emisiones globales de CO2 procedentes de combustibles fósiles", subraya Rahmstorf.

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