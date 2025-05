Alonso Caparrós desmiente a Lali Torres, tras insinuar un intento de seducción del famoso: "Mensajes que no serían sólo de amistad"

Todo empezó con una foto de Bertín Osborne junto a una mujer. Lali Torres, periodista. "A partir de ahí se monta muy gorda. Tan gorda que esto ha repercutido a personas que no se lo podían ni imaginar", expresaba Gema sobre la supuesta encerrona que esa mujer habría orquestado en contra de Bertín Primero, y que ahora tendría a Alonso Caparrós en el punto de mira.

El complicado seguimiento del lío del hilo de Lali

Al mismo tiempo que a esta trama se le sumaban nuevas fotos, también se le añadían informaciones adicionales, que aumentaban según iba avanzando la mañana. Una presunta trampa que un paparazzi habría tendido a la periodista para obtener unas fotografías de Bertín y ella en Mallorca.

En un segundo episodio de las aventuras de Lali aparece el colaborador de Espejo Público, Alonso Caparrós: "La cosa se va a complicar más", advertía Gema.

"A ver si me va a dar un infarto"

Una entrevista de Alonso en uno de los programas de Lali en la televisión local de Mallorca sirvió para que se conocieran. Gema aprovechaba para contactar telefónicamente con Caparrós por lo que se iba a decir a continuación.

El colaborador descolgaba y se apreciaba que respiraba con dificultad, jadeando. Estaba haciendo algún esfuerzo físico que no quería desvelar y bromeaba al no imaginarse la acusación que estaba a punto de recibir: "A ver si me va a dar un infarto".

¿Pruebas de una infidelidad en grado de tentativa?

Según afirmaba el también periodista Miquel Valls, la implicada y protagonista de las fotos ha asegurado a este programa que el pasado jueves mantuvo una conversación telefónica con Alonso Caparrós de varias horas de duración y hasta bien entrada la madrugada. En esa llamada telefónica "que no sólo era profesional", decía Miquel, Alonso habría invitado a Lali a pasar con él unos días en Palma de Mallorca, aprovechando que la mujer del colaborador no estaría allí.

"Lali asegura que tiene en su teléfono móvil, enviados por Caparrós, distintos mensajes que no se podrían catalogar sólo de amistad", decía Miquel.

Las intenciones de Lali, según Miquel, pasan por hablar y aportar pruebas, habiendo llegado a expresar los siguiente: "El matrimonio de Alonso Caparrós tiene los días contados". Alonso por su parte rechazaba frontalmente esas insinuaciones y calificaba a la mujer como "lianta que lo que quiere es el barro televisivo", y pasaba a describir el modus operandi de Lali.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.