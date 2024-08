Alonso Caparrós, sobre la influencer que dejó sus bragas en un supermercado: "No me parece que sea de lo peor"

El vídeo de una conocida 'influencer' británica quitándose la ropa interior en un supermercado y situándola en la sección del pan ha incendiado las redes en las últimas semanas, dando pie a un nuevo debate sobre cuál es el límite a la hora de crear contenido, y la provocación.

No obstante, como recuerda la presentadora de Espejo Público, Lorena García, "esta 'performance' no es nueva". La protagonista del vídeo, Chloe López, cuenta con cerca de 180.000 seguidores en su perfil de Instagram y sube videos de forma habitual repitiendo este proceso, pero en distintos lugares públicos. De esta forma, se le puede ver dejando sus bragas en una gasolinera, en el interior de una máquina expendedora, en la mesa de una terraza e incluso en una estatua.

Una práctica que muchas personas han calificado como peligroso e insalubre. Entre estas se encuentran los colaboradores de Espejo Público: "Ella dice que es una donación de su ropa interior, mira a mí no me interesa nada su ropa interior", sentencia Lorena Gracia.

Carolina Pulido sostiene que: "Es de muy mal gusto. Yo creo que a veces las provocaciones pueden tener un sentido porque tú quieres generar un debate en torno a algo. En este caso me parece que es una cosa de muy mal gusto que no tiene sentido y que lo único que busca es sumar 'like'".

"Va a tener que pagarse los abogados"

Sobre la posibilidad de que estas acciones puedan constituir un delito, Sylvia Córdoba añade: "Va a tener que pagarse los abogados, la van a poner frente a los tribunales(...) no sé si puede ser incluso un delito contra la salud pública porque está dejando unas bragas sucias en sitios donde hay alimentos (...) pero desde luego sí que puede estar cometiendo un delito de exhibicionismo", agrega la abogada, puntualizando que se daría en caso de que hubiera menores o personas discapacidades presentes que lo puedan ver.

De igual manera, Córdoba recuerda que cualquier persona podría denunciar estos actos, en caso de sentirse "ofendido o afectado al ver una cosa así", así como el propio supermercado.

Alonso Caparrós parece tener una opinión algo distinta. El colaborador explica que "no me parece que es de lo peor que se ve en las redes sociales y que hay muchas más cosas que hacen los influencers como ganar dinero con sus hijos (...) que me parece mucho más terribles que esto (...) eso si en el pan no por favor", agrega.

"No todo vale"

No es el único caso de este tipo que ha agitado la actualidad. La grabación de un video para adultos frente a una ermita en Lleida o unas fotos con poca ropa tomadas en un cementerio, en esta ocasión en Lérida, también han provocado la indignación de los vecinos de la zona. Espejo Público ha logrado contactar con Mercè Palau, creadora de contenido para adultos, que se ha mostrado tajante en el caso de la influencer inglesa: "Es una asquerosidad, no todo vale a la hora crear contenido, ¿dónde vamos a llegar?", se pregunta.

En cuanto a la grabación de películas X en público, Palau recuerda "que tienes que pedir una licencia, y te dejan grabar siempre que pidas una licencia y esté todo grabado y controlado", aunque reconoce ella "que no lo haría en estos sitios".