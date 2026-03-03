¿Está España dentro del alcance de los misiles balísticos? Rodríguez Garat avisa de que "hay zonas de Europa" que sí

Se cumplen cuatro días desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y los mensajes que llegan son contradictorios. Por una parte, Netanyahu asegura que "no será una guerra interminable, si no una puerta hacia la paz", mientras que Donald Trump avisa de que quizás vaya más allá de 5 semanas, que todavía no ha lanzado la gran ola de ataques, empieza a contemplar ya poner botas sobre el terreno, mandar tropas terrestres.

Noticias de la Mañana ha hablado con Juan Rodríguez, Almirante retirado, que analiza cómo están sucediéndose los bombardeos. "Todavía estamos en una fase en la que puede mantenerse este conflicto en esta intensidad, pero no tardará mucho en encontrarse tanto EE.UU., como Israel que el propio éxito de su campaña les deje sin blancos que batir en Irán y, eso es lo que hará cambiar la fase del conflicto, hacia lo que en ajedrez sería el 'medio juego' donde podemos ver más sorpresas como ese anuncio de Trump de poner militar sobre el terreno. No se refiere a una invasión, pero sí a unas fuerzas de operación especial para tratar de levantar alguna resistencia en alguna región de Irán". Sería añade: "un reducido número" de hombres estadounidenses que asesorarían a los insurgentes. El problema, indica, es que por el momento "no hay nadie que pueda identificar a esos grupos que puedan oponerse al régimen", dice Garat.

Lo que todo el mundo parece tener claro es que esta guerra no acabará si no se acaba con el régimen, sin embargo, esta tarea no parece fácil y tampoco parece comparable a lo ocurrido con Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. "En Irán está la religión, el fanatismo chií y es muy difícil que eso caiga por un bombardeo exterior. No ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad y no creo que esta sea la primera", explica el Almirante retirado.

"Si yo tuviera que apostar, apostaría por menos de cuatro semanas porque en esta guerra se consumen los blancos a batir muy, muy pronto. Si el régimen iraní no cede, tendrá que llegar a un final como el de la guerra de 12 días en los que Trump sumarice todos los éxitos de su campaña y cante victoria y asegure que ha destruido el programa nuclear el programa balístico para dentro de algunos meses volver a empezar con todo esto", como recuerda ya pasó hace unos meses.

Preguntado sobre si hay algún misil balístico en Irán que pudiese alcanzar España, Rodríguez Garat es claro: "A España no. Hay zonas de Europa que si están dentro del alcance de los misiles balísticos, pero España no".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.