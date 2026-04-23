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La droga de moda

Alerta por el consumo del 'gas de la risa' entre jóvenes: "Los que lo toman pueden acabar en silla de ruedas"

Se puede comprar de forma legal, lo que está penado es su venta y consumo de manera recreativa. Jóvenes entrevistados por Más Espejo aseguran que es la droga más consumida en los botellones y fiestas. Se inhala a través de un globo y su efecto de unos 30 segundos son alteraciones, alucinaciones, falta de coordinación y mareos.

Imagen globo gas de la risa

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Javier Fuente
Publicado:

Se trata de un gas que se utiliza en medicina como anestésico y también en diversos productos de repostería como la nata montada, pero se ha convertido en los últimos tiempos en una droga recreativa para muchos jóvenes españoles. Javier Fuente, reportero de Más Espejo, ha hablado con varias jóvenes que confirman que es una droga que está muy de moda, que es accesible y muy barata. Precisamente, por estos motivos se ha colado de lleno en los botellones y fiestas.

Uno de jóvenes entrevistados asegura que también en las discotecas, sobre todo en zonas de costa, hay personas que ofrecen ya los globos preparados por tan solo 5 euros. "Es la nueva droga de moda y la más consumida en los botellones" aseguran con rotundidad.

"Deja sin oxígeno al cerebro y el cerebro no puede estar sin oxígeno"

Los médicos aseguran que se trata de un producto muy peligroso que puede provocar parada cardiorespiratoria e incluso dejar a una persona en silla de ruedas para el resto de su vida. Se trata de una sustancia que "deja sin oxígeno al cerebro y el cerebro no puede estar sin oxígeno. No es echarte unas risitas y ya si no que es algo muy dañino" asegura Darío Fernández, médico entrevistado por el programa.

La policía confirma el incremento del consumo y de los 'traficantes' que están haciendo negocio con esta venta entre los jóvenes. Los investigadores aseguran que, al ser legal, lo único que pueden hacer es incautar los cargamentos de bombonas de forma ilícita e intentar sacar de la calle a los distribuidores ilegales. También se reclaman por parte de médicos y policía más campañas de información y prevención para alertar del peligro del consumo. "No es un juego, la vida puede correr riesgo. Son risas para hoy y drama para mañana".

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