Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB: "Soy más partidaria del mérito que de imponer una cuota femenina en las empresas"

Alejandra Kindelán, presidenta de la asociación española de la banca y vicepresidenta de la CEOE, se ha tomado este lunes Un café con Susanna en Espejo Público.

Kidelán ha analizado los ataques del Gobierno a determinadas empresas. No cree que sea bueno "este tema de señalización continuo". Considera que hay que ir a lo que nos une y rebajar el tono. "Sin empresas no hay impuestos ni progreso, son un pila importante de la economía".

¿Cómo ve el ascenso de los tipos de interés?

Mantiene que los tipos van a seguir subiendo porque esta es la forma que tenemos para hacer bajar la inflación. "Hay que enfriar la economía y lograr que la inflación no nos vaya a costar tanto día a día a las familias. Hay que establecer ayudas a los colectivos que tengan más problemas ante estas escaladas del tipo de interés", afirma.

Destaca además que la tasa de mora está en mínimo tanto en España como en Europa. y en los bancos siempre se va a intentar buscar una solución y "son los principales interesados en que las familias puedan devolver sus préstamos. Los bancos cobran más por prestar dinero pero no dan más a los ahorradores". Recuerda además que en España hay mucha competencia y muchas entidades y algunas han empezado a ofrecer una remuneración. Hemos vivido 10 años de tipos de interés negativos. "Este 2023 lo llama el año de la normalización", señala.

Impuesto extraordinario a la banca

La presidenta de la asociación española de la banca señala que las asociaciones han presentado un recurso y desde el principio "dijeron que no entendían bien cómo estaba planteado el impuesto".

Apunta además que este impuesto "se ha tramitado con prosas y sin consulta pública por lo que no les gustó cómo se hizo". Cree que "se está drenando a la banca la capacidad de dar crédito y eso no es lo que necesita ahora mismo la economía". "Hay que recordar que las entidades financieras en España pagan muchos impuestos y el 51% de los beneficios de las entidades van a pagar impuestos". No cree que se pueda utilizar ni la excusa de los beneficios extraordinarios ni del rescate para fundamentar este impuesto.

"En España tenemos a algunos de los mejores banqueros del mundo"

Podemos pone el grito en el cielo por las remuneraciones de algunos de los directivos de banca y los resultados de varios bancos que se han conocido en los últimos meses. Mantiene Kindelán que las remuneraciones están absolutamente reguladas y supervisadas. "Sabemos hasta el último céntimo por distintos elementos que cobran los directivos de la banca. En España tenemos de los mejores banqueros del mundo".

Cree además que hay que entender que mucha parte de los resultados de la banca proceden de otros países. El BBVA ha dicho que el 75% de su resultado procede de fuera y en el caso del Santander, el 85%. "Ese resultado va a generar capital para poder seguir prestando a futuro y va a retribuir a los accionistas. En España hay 5,6 millones de accionistas minoritarios que del dividendo obtienen un dividendo a su renta".

"Soy más partidario del mérito que de la cuota femenina en las empresas"

Según la ley de paridad del Gobierno se va a obligar al de administración de las empresas que están en el Ibex a tener un 40% de representación femenina. Ahora mismo estaría en un 37,47%. No está muy lejos de lo que se va a exigir por ley el Ejecutivo. La vicepresidenta de la CEOE no es tan partidaria de este código de buenas prácticas. "Soy más partidaria del mérito que de la cuota y tras un impulso inicial y una vez que las mujeres vamos llegando apostaría por otras cosas como eliminar obstáculos o formar a las mujeres".