El alegato de una abogada contra el uso gratito de la sanidad en España: "No se puede atender a todos porque colapsa"

El actor Antonio Resines ha hecho un alegato a favor de la sanidad pública. Ha contado cómo fue su periplo en la UCI en la época del coronavirus. "Eso no se me olvidará nunca porque cuando me metieron en la UCI vi el horror", contaba en su entrevista.

Sus declaraciones reabren el debate de las carencias y fortalezas que tiene la sanidad en España. Recientemente se ha conocido la noticia de que la Comunidad de Madrid exige 200.000 euros a un extranjero tratado de cáncer en la sanidad pública a pesar de una sentencia en contra. Lo que dice la consejería de Sanidad para no querer abonar este tratamiento, ha añadido Susanna Griso, es que se trataría de un acto de turismo sanitario. "Lo que dicen ellos es que este joven habría venido a España para tratarse dado que en su país ese tratamiento sería carísimo", apuntaba la periodista.

"Hay que intentar cobrar estos usos de la Sanidad pública porque son recursos que ponemos todos"

Paloma Zorrilla, abogada, ha abordado el debate sobre el uso de ciudadanos extranjeros de la sanidad pública. Apunta que en este caso el problema no es que el paciente sea extranjero. Una de sus clientas extranjeras fue tratada en el servicio navarro de salud y no le cobraron. Sin embargo, le atendieron de forma negligente y se interpuso una demanda ya que le diagnosticaron tarde y hubo una pérdida de oportunidad. Entonces, el seguro del servicio navarro de salud le indemnizó con 100.000 euros. "Es evidente que la salud pública no discrimina a los extranjeros. La sanidad es pública y para todos los que contribuyen", mantiene la letrada.

"Hay que intentar cobrar porque son recursos que ponemos todos y un buen gestor tiene que preocuparse de que los recursos se distribuyan de forma adecuada", explica la letrada.

"Si no cobramos la sanidad colapsa"

Cree que la persona que no está cotizando en la Seguridad Social "no tendría derecho a prestación sanitaria y en el caso de que le ocurra algo tendrá que pagar esa factura". Destaca que existen acuerdo con otros países. "Si tengo un accidente en Francia y me atienden, el Gobierno francés le pedirá al español la factura", apunta.

"Lo que no se puede es que aquí venga todo el mundo y los atendemos porque sino la sanidad colapsa. Nosotros de nuestros impuestos estamos pagando esa sanidad. Los recursos son limitados, el dinero no llueve de los árboles", añade la abogada.