En España no faltan médicos, faltan homologaciones

No hay médicos en España. La afirmación se ha convertido en un lugar común estos últimos años como una de las causas de la crisis que sufre el sistema de atención sanitaria, reflejada en largas listas de espera. Pero la afirmación no es del todo cierta. Miles de médicos y sanitarios extranjeros se encuentran en una situación de espera prolongada para incorporase a un mercado que demanda sus servicios. Una situación de colapso provocada por un laberíntico entramado burocrático.

La homologación de títulos extranjeros por parte del Ministerio de Universidades deja a estos profesionales sanitarios aguardando durante meses, e incluso años, para resolver un trámite que, según si se tramitó con el Real Decreto nuevo o con el antiguo, debería tardar un máximo de seis o nueve meses.

"Hace falta un trámite, nada más, pero estamos aquí y queremos aportar"

"Estamos aquí, estamos empadronadas, estamos pagando nuestros impuestos y queremos trabajar. Sí, los médicos están. Simplemente hace falta un trámite, nada más, pero estamos aquí y queremos aportar". Así de rotunda se muestra Fernanda Bonvin, una anestesióloga e internista argentina que lleva casi tres años esperando que homologuen su título.

Rebeca Picado, pediatra nicaragüense, lleva 19 meses esperando a que se resuelva su situación. "Tanto en el antiguo como en el nuevo decreto se hablaba de seis meses de plazo para poder homologar el título. Según lo que dice el ministerio de universidades es que hay poco personal para tantas solicitudes".

"Además -añade Bonvin- si falta un papel o te piden otro requerimiento, todo vuelve a demorarse seis o nueves meses".

"no te esperas una burocracia tan prolongada, un silencio burocrático y una injusticia"

Mientras esperan que sus papeles salgan del laberinto burocrático, estas profesionales tienen que buscar trabajo en actividades que no tienen nada que ver con el ámbito sanitario: "Es frustrante e incluso da rabia" -indica la pediatra- "La sanidad está necesitando tanto profesional y teniendo el profesional a la mano, por puro tema burocrático, no podemos ejercer. Es algo sin sentido realmente, teniendo la necesidad de los profesionales y teniendo los profesionales a la mano, no se agilicen todos estos procesos para que podamos ejercer y poder aportar aun más de lo que hemos aportado".

"No te esperas esto -se lamenta la médico argentina-. Venimos de países que están en peor situación, y no te esperas una burocracia tan prolongada, un silencio burocrático y una injusticia, porque es totalmente injusto".