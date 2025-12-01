El Hormiguero vuelve a arrasar en noviembre como el programa más visto de la noche y líder absoluto

El Hormiguero (15,5% y 2 M) vuelve a ser el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más, con su mes más visto desde febrero. Es el programa con más espectadores únicos de la televisión con 4,3 millones de media en cada emisión de noviembre.

El Hormiguero vuelve a demostrar su fortaleza un mes más. Durante noviembre, el formato de Antena 3 se ha impuesto cada noche como líder indiscutible de su franja, destacando especialmente en las entregas con grandes invitados, que han impulsado al programa hasta algunos de sus mejores datos de la temporada.

Entre los hitos más destacados del mes, sobresale la visita de Mariano Rajoy, que reunió a 2.287.000 espectadores y un 18,1% de cuota, colocándose como una de las emisiones más vistas de este curso televisivo. También brilló la presencia de Los Morancos, con 2.116.000 seguidores y un 16,6% de share, reafirmando el tirón del programa en el prime time.

La visita del chef Dabiz Muñoz también contribuyó al gran rendimiento del formato, con 1.938.000 espectadores y un 16% de cuota, imponiéndose con claridad a su competidor en La 1.