Yurena confiesa el lado oscuro de su hit 'No cambié': "Fue una etapa muy dura en mi vida"

En su visita a El Hormiguero, Yurena repasó los momentos más destacados de su carrera, deteniéndose en el fenómeno de 'No cambié'. Aunque la canción la llevó a lo más alto de las listas, incluso por encima de Madonna, la artista confesó que aquella etapa fue una de las más difíciles de su vida.

Explicó que muchas personas intentaron aprovecharse su éxito, provocándole recuerdos dolorosos que han marcado su trayectoria. Tan compleja fue la situación que, según reveló, su propia discográfica llegó a plantearse eliminar el tema de su repertorio. Una confesión inesperada que emocionó al público.