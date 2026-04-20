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Regularización migratoria

Los sindicatos piden refuerzos para atender la regularización de migrantes: "Faltan medios"

Tanto Comisiones Obreras como UGT han destacado la "falta de medios" de las administraciones para hacer frente a este proceso. CCOO exige un 30% más de plantilla en las oficinas de Correos.

Andrés tarda una hora en presentar su solicitud de regularización en una oficina de Correos de Madrid con nula afluencia

CCOO exige un 30% más de plantilla en las oficinas de Correos | EUROPAPRESS

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Paz Bailón
Publicado:

Los funcionarios llevan días denunciando que no hay personal suficiente ni están preparados para afrontar la sobrecarga de trabajo que esperan desde este lunes con la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que empieza este lunes, de forma presencial. Más de 500.000 pueden solicitar legalizar su situación.

Falta de personal

En este sentido, tanto Comisiones Obreras (CCOO) como UGT han destacado la "falta de medios" de las administraciones para hacer frente a este proceso. En la presentación de la marcha del Primero de Mayo de 2025, Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, ha asegurado que existe una "falta de medios", aunque "no es nada nuevo" ha reconocido. Según Álvarez los procesos de regularización que se venían haciendo ya venían "con muchas dificultades para poder desarrollarse" y en este "primer día, se ha visto que tenemos necesidad de tener más medios".

En la misma línea Unai Sordo, Secretario General de CCOO ha corroborado "la evidente falta de medios, de la que se han quejado varios de los sectores que trabajan en distinto orden en materia de migración". Ha aprovechado, además, para matizar que "el proceso de regularización requiere de más recursos no solo en esas tramitaciones, permisos, etc., si no en políticas publicas adicionales, formación, orientación laboral..."

Desde ambos sindicatos aseguran que se va a hacer "todo lo que sea necesario" para que este proceso de regularización "salga de la mejor manera posible y todos esos expedientes se puedan tramitar".

"Chapuza"en Correos

Desde CCOOO han denunciado, también, la "improvisación" y "chapuza", dicen, que se ha sido el proceso de puesta en marcha por parte de Correos en esta regularización extraordinaria de migrantes. Desde el sindicato aseguran que la formación de los trabajadores es insuficiente, que los manuales contienen errores y exigen un 30% más de plantilla en las oficinas. De este modo, apoyan que se usen estas oficinas para regularizar, pero critican cómo se están haciendo.

Alerta por fraude

Desde este lunes, la imagen en las diferentes oficinas donde se puede conseguir la regularización es de colas muy largas. Da igual la ciudad y el barrio, la imagen siempre es la misma. No han pasado ni 24 horas de la puesta en marcha y ya se han detectado los primeros intentos de estafa. Sindicatos y abogados especializados en extranjería denuncian que se están pidiendo 50 euros a los migrantes para obtener uno de los papeles necesarios: el certificado de vulnerabilidad.

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