El actor Javi Martín, a Fran Rivera: "Hablar del suicidio previene los suicidios"

Fran Rivera ha charlado esta semana con el actor Javi Martín. Madrileño, conocido por sus múltiples apariciones televisivas y como presentador y hasta como reportero. También le hemos visto como actor en multitud de series y ahora en teatro, nada menos que en 'Sueños de un seductor' de Woody Allen en el Teatro Amaya de Madrid.

Señala que en la función que protagoniza el mensaje principal es que uno tiene que ser unos mismo. Interpreta a Allan Fix en 'Sueños de un seductor', al que define como "un tío histérico, nervioso, no para, le acaba de abandonar su señora y quiere conocer a chicas nuevas. Siempre va de machote, es un Woody Allen intentando hacerse pasar por Humphrey Bogart, que la caga".

Señala que para aprender el papel ha estudiado muchísimo. "Sí que vi la película y sí que sabía que yo no podía hacer de Woody Allen, yo tenía que hacer una cosa distinta". Desde pequeño "era el típico niño que se subía encima de la mesa y cantaba, bailaba y recitaba una poesía", relata.

Cuando le dijo a sus padres que quería ser actor le aconsejaron que estudiara "otra cosa por si acaso" y comenzó un FP de Informática. "Yo no tengo ni idea de informática, me aburre soberanamente e hice todo, me quedó una asignatura y no la terminé". Empezó a trabajar a los 18 años en televisión en un programa de Emilio Aragón. De todos los medios que ha probado se queda con el teatro porque "tiene un encanto especial".

El actor charla con Fran sobre sus problemas psicológicos. Se dio cuenta de que era bipolar y gracias a un tratamiento lleva una vida normal. "Estuve en la barandilla asomado. Estoy diagnosticado de trastorno bipolar". Cree que los medios deberían hablar más del suicido: "Está ya demostrado que hablar del suicidio previene los suicidios".

