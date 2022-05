La abuela de Chanel cuenta su historia personal: "Desde la tripita de su mamá ya estaba bailando y lo ha hecho toda la vida"

Leonor amanece este lunes rodeada de flores y de felicitaciones por el tercer puesto de Chanel, su nieta, en el festival de Eurovisión con la canción 'SloMo'. Se siente muy feliz: "Estamos super orgullosos de la actuación que ha hecho. Qué más puedo decir de ella si ella y su equipo no lo podían haber hecho mejor", señala.

La primera persona a la que recordó Chanel después de actuar en Turín fue a su abuela. "Ella me quiere mucho y sabía que nosotros no estábamos allí". Describe a su nieta como una chica que es tal y como se muestra "No finge nada delante de la cámara, ella siempre actúa así de esta forma Su carácter es alegre es amiga de sus amigos y no tiene maldad ninguna", destaca.

No cree que el vestuario de Chanel estuviera relacionado con el mundo de los toros. "La línea goyesca es así. No tiene que ver nada con los toros", señala. Chanel habló con su nieta por videollamada una vez que terminó la actuación y esta tuvo la oportunidad de felicitarla.

Chanel ha pasado su infancia y su adolescencia en Olesa de Montserrat. Cuenta Leonor que la joven nació en Cuba pero llegó a España con 3 añitos. "Desde la tripita de su mamá ya estaba bailando y lo ha hecho toda la vida. Ella ha ido formándose, cuando era chica la apoyaron todo lo que pudieron pero enseguida se dedicó a eso. Hasta que no ve la cosa perfecta no para. Ella lo siente en el alma", subraya.

Confirma Leonor que la madre de Chanel es cubana. "Se casó con mi hijo y la niña es mi nieta", mantiene. La abuela ha sido testigo de cómo Chanel ha entrenado en la cinta de correr con los tacones. "Por allí corría y cantaba a todo pulmón".