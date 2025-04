El abogado del hermano de Pedro Sánchez: "El sabía dónde trabajaba y cuál era su función"

Un informe de la UCO de la Guardia Civil remitido a la jueza de Badajoz que investiga al hermano del presidente Pedro Sánchez confirma que David Sánchez buscó piso en la capital pacense antes de que le fuera adjudicado el puesto de trabajo al que optaba. El investigado señaló a un posible arrendador que buscaba un piso para tres o cuatro meses porque iba a trabajar en Badajoz. Esto acreditaría, según las acusaciones, que Sánchez ya sabía que el puesto iba a ser para él.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha restado importancia a ese informe en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3 Televisión. "Había firmado una plaza por la que iba a competir y, en el supuesto de que esa plaza se adjudicara a su favor, como todos los funcionarios tendría que residir en el lugar donde presta servicio, -señala el letrado-. No estamos hablando de un contrato de arras, no estamos hablando de un contrato formalizado, no estamos hablando de una mudanza efectiva sino simplemente de un acto que parece bastante humano, bastante natural de prever de que en el supuesto de que esa plaza le sea adjudicada pueda contar con un habitáculo donde vivir dignamente".

"Un sitio donde poder vivir"

Sobre el hecho de que David Sánchez hablara al posible arrendatario de una estancia de tres o cuatro meses, el abogado considera que "es un contrato de funcionario que le adscribe de forma permanente a la función pública y no por tres o cuatro meses; eso puede obedecer al hecho de que para el arrendador no sería muy sugerente el hecho de que le dijera que iba a estar más o menos tiempo".

En todo caso, Emilio Cortés duda de que esa búsqueda de casa pueda ser una prueba de nada. "Me cuesta mucho pensar que ese dato pueda constituir una prueba de cargo que enerve la presunción de inocencia, parece muy natural que alguien que puede tener un destino en un lugar determinado porque ha firmado una plaza tenga la cautela de poder buscar un sitio donde poder vivir, no me parece que sea un indicio o prueba de cargo en un proceso penal", responde el letrado a preguntas de Susanna Griso.

"Alguna respuesta no fue contundente"

David Sánchez tendrá que volver a declarar ante la jueza el próximo 25 de abril. En su primera declaración fue llamativa su falta de respuestas al ser preguntado dónde estaba físicamente su despacho y cuál era la función de la oficina en la que trabajaba. Su abogado lo aclara. "La declaración duró dos horas y se han publicado aquellos tramos que más le perjudican y hubo alguna respuesta que no fue todo lo contundente que hubiéramos deseado; otra cosa es que yo luego pregunté en mi turno de palabra, que eso quedara perfectamente aclarado y eso no lo he visto en ningún medio de comunicación", explica el abogado.

"En este proceso penal está naturalizado -, señala textualmente el letrado-, que este señor estaba trabajando y conocía su destino". Emilio Cortés recuerda que la jueza del caso no ha señalado en ninguna de sus resoluciones que esa declaración pueda ser un indicio contra el hermano del presidente Sánchez. "El sabía dónde trabajaba y cuál era su función", concluye.

