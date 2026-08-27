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GUERRA MEDIÁTICA

José Manuel Parada, sobre su reencuentro con Pablo Sebastián: "No ha sido una reconciliación, ha sido un reencuentro"

Tras años de una larga enemistad, Parada y Pablo Sebastián han vuelto a tenerse frente a frente. ¿Cómo ha sido ese reencuentro?

Parada

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Manuel Parada y Pablo Sebastián han protagonizado desde hace años una guerra mediática. Quienes fueron pareja profesional en Cine de Barrio, rompieron su relación convirtiéndose en enemigos públicos hasta día de hoy.

Tras años sin verse, ambos han coincidido en una fiesta de cumpleaños, en la que han mantenido las formas y se han saludado ante las cámaras, llegando a abrazarse durante unos segundos. Un gesto que no ha pasado desapercibido para los medios.

En Y ahora Sonsoles, nuestro colaborador ha confesado cómo vivió ese reencuentro. "No ha sido una reconciliación, solo ha sido un reencuentro", aclara Parada.

Nuestro colaborador se ha mostrado molesto ante las palabras que le ha dedicado Pablo Sebastián durante estos años. "¿Me habéis escuchado decir en algún momento algo malo de él?", pregunta.

La supuesta enemistad entre Parada y Pablo Sebastián abre un nuevo capítulo con este reencuentro. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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