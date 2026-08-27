La dramática situación laboral y económica que Marisol Galdón ha atravesado: "En 2021 gané sólo 1.900 euros en todo el año"

Hoy recibimos a una de las últimas entrevistadas de esta temporada de YAS Verano: Marisol Galdón, periodista, escritora y comunicadora, graduada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Galdón comenzó su trayectoria profesional en Catalunya Ràdio y, desde entonces, ha participado en numerosos proyectos.

La periodista explica que sus dificultades económicas comenzaron a raíz de la crisis de 2008. Aunque era un rostro conocido por sus apariciones en televisión, asegura que su realidad económica era muy distinta a la imágen de éxito televisivo que tenían de ella: "La gente te ve en televisión y se cree que te estás forrando, pero no". A esta situación se suma, según relata, el hecho de llevar 25 años siendo una mujer soltera, sin el respaldo económico y emocional que puede ofrecer una pareja. "Si tienes pareja y te va mal, te echa un cable. Si no, estás sola con todo", confiesa.

Galdón también reconoce que nunca ha sabido venderse ni moverse dentro del mundo profesional para conseguir nuevas oportunidades. "Soy una persona inteligente, pero no soy lista", afirma, explicando que no tiene facilidad para llamar a jefes, recurrir a su agenda de contactos o promocionarse. "Soy un desastre para esas cosas, qué mal se me da", admite, pese a considerarse una comunicadora nata: "Lo llevo en la sangre".

Su peor momento llegó en 2021, cuando asegura que ya no tenía bolos y que el edadismo comenzó a pesar especialmente en su carrera. "No sé venderme" y "no sé moverme", explica, mientras lamenta que esta situación afecte especialmente a las mujeres a medida que cumplen años. "En 2021 llegué a ganar 1.900 euros en todo el año", confiesa, y fueron sus propios amigos quienes la ayudaron a salir adelante. En 2014, además, tuvo que vender su casa y, una década después, en 2024, se vio obligada a abandonar su piso de alquiler. La situación llegó a ser tan angustiosa que Galdón reconoce que llegó a plantearse desaparecer del mundo.

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