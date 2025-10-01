Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero

Antena 3 LogoAntena3
El periodista ha disfrutado de una noche marcada por el rigor periodístico y la actualidad.

Vicente Vallés ha llevado la actualidad a El Hormiguero. El periodista ha conversado sobre el momento político y mediático, dejando clara su experiencia y su forma de entender la información.

Lo primero de lo que han hecho ha sido repasar la situación geopolítica internacional actual. El invitado ha dado su punto de vista sobre el la Guerra de Ucrania y lo que está sucediendo en Gaza.

Tras esto, Vicente ha explicado porque cree que Pedro Sánchez está "en un buen momento". Sin embargo, también ha criticado la gran cantidad de casos de corrupción que le rodean.

Vicente Vallés explica por qué cree que Pedro Sánchez "está en un gran momento"

Sobre Alberto Núñez Feijóo, el periodista ha dicho que entiende su frustración. Tal y como ha comentado, no es fácil estar en la oposición y planear a estrategia perfecta para conseguir darle un vuelco al Gobierno.

Pablo Motos también le ha preguntado por un hipotético adelanto electoral. El periodista ha asegurado que lo ve posible, pero cree que sería demasiado arriesgado por parte del PSOE.

El periodista y escritor ha valorado si Junts o Podemos podrían estar interesados en dar por terminada la actual legislatura y en forzar que Pedro Sánchez convoque elecciones.

El periodista ha dado su opinión sobre el líder del Partido Poplar al frente de la oposición.

